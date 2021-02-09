Причиненный собственнице ущерб превысил 200 тысяч рублей.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летней местной жительницы. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».Вконце мая прошлого года в полицию поступило сообщение о пропаже из частного дома ювелирных украшений на сумму более 200 тысяч рублей. Собственница пояснила, что хранила драгоценности в косметичке и обнаружила их исчезновение, когда решила почистить.Сотрудники полиции, опросив потерпевшую, провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого по подозрению в причастности к совершению кражи задержали жительницу соседнего поселка.Установлено, что до декабря 2018 года женщина помогала выполнять работу по дому и знала, где хранятся украшения. Похитив их, фигурантка сразу же уволилась. Впоследствии украшения она реализовала в ломбард.В ходе следствия причиненный ущерб был частично возмещен.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.