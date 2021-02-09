Во Франции 116-летняя монахиня Андре переболела коронавирусом, передает . Примечательно, что несмотря на пожилой возраст, болезнь протекала у женщины без симптомов. Положительный тест ..

Во Франции 116-летняя монахиня Андре переболела коронавирусом, передает . Примечательно, что несмотря на пожилой возраст, болезнь протекала у женщины без симптомов. Положительный тест женщина сдала, будучи постоялицей одного из домов престарелых. Отмечается, что сама она ковида не боялась, однако переживала за здоровье своих соседей.