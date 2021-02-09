Список лицевых счетов опубликован на сайте Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» подвёл итоги ежегодной «В Новый год без долгов!». В ней участвовали абоненты, которые на 1 января не имели долгов перед компанией. Из 65,5 тысяч клиентов ресурсоснабжающей организации компьютер выбрал 160 победителей из 33-го региона.Они получат подарочные сертификаты известных торговых сетей на сумму от 500 до 3000 рублей.Список лицевых счетов победителей опубликован на сайте Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».«Сегодня наш филиал обслуживает более 354 тысяч человек во Владимирской области. Мы благодарны всем участникам акции», - подчеркнул директор владимирского отделения компании Валерий Маковский.