Только в 2021 году за 306 млн рублей планируется отремонтировать 19,6 км автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Только в 2021 году за 306 млн рублей планируется отремонтировать 19,6 км автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Которые расположены в городах Владимире, Камешково, Лакинске, Радужном, Собинке, Судогде, Суздале, Юрьеве-Польском и посёлке
Ставрово
Собинского района.
Кроме того, областной центр в этом году дополнительно получит 200 млн рублей на продолжение строительства автомобильной дороги «
Рпенский
проезд».