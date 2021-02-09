Только в 2021 году за 306 млн рублей планируется отремонтировать 19,6 км автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Только в 2021 году за 306 млн рублей планируется отремонтировать 19,6 км автомобильных дорог общего пользования местного значения.Которые расположены в городах Владимире, Камешково, Лакинске, Радужном, Собинке, Судогде, Суздале, Юрьеве-Польском и посёлкеСтавровоСобинского района.Кроме того, областной центр в этом году дополнительно получит 200 млн рублей на продолжение строительства автомобильной дороги «Рпенскийпроезд».