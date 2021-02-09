Для многодетной погорелицы квартиры нет. Администрация Вяткинского сельского поселения ответила на запрос Шестого канала по ситуации Елены Зольниковой. Напомним, мать-одиночка с четырьмя

Для многодетной погорелицы квартиры нет. Администрация Вяткинского сельского поселения ответила на запрос Шестого канала по ситуации Елены Зольниковой. Напомним, мать-одиночка с четырьмя детьми вынуждена ютиться на съемной квартире из-за того, что построенный ею дом в Вяткино сгорел. Женщина просит лишь о временном жилье, чтобы хоть как-то встать на ноги после пожара, случившейся несколько лет назад.