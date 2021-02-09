Во Владимире завершилась реставрация Дома-музея Столетовых. Единственного в России. Когда мемориальный дом распахнёт двери для посетителей.

Во Владимире завершилась реставрация Дома-музея Столетовых. Единственного в России. Когда мемориальный дом распахнёт двери для посетителей.Столетовский дом освободился от лесов. Позади больше года работ- на объекте культурного наследия федерального значения. Отреставрирован фасад, заменены крыша, обшивка стен. Причём, даже фриз доски - определённый. Деревянный одноэтажный дом – одно из первых зданий, построенных по регулярному плану Владимира 1781-ого года. Его возвёл прадед Николая и Александра Столетовых, братьев, которые стали известны всему миру.Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Дом Столетовых уже очень давно нуждался в серьёзных реставрационных работах, и то, что не в самое благоприятное время музей-заповедник смог осуществить не только проектные работы, но и сделать непосредственно реставрацию дома, мне кажется это очень важным и значимым.Так знаменитый дом выглядел ещё в ноябре 2019-ого. Состояние музея было катастрофическим. Старинный флигель просел и деформировался, перепады пола- до полуметра. Дышали на ладан все коммуникации.Мемориальный дом планомерно, шаг за шагом приводили в порядок. Светлана Мельникова рассказывает: ход работ проверяла регулярно. Автором проекта и подрядчиком стала «Владимирреставрация». Общая сумма контракта- чуть менее 8 миллионов рублей. И это собственные средства музея-заповедника. Дом буквально «засиял» ( блеск нового паркета не в счёт).Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедник:Самое важное для эксплуатации дома- его инженерное состояние. Были заменены перекрытия, оконные заполнения, новая система отопления, кровля, дымник.Важно,что жив «дух» самого дома, отмечает Светлана Мельникова. Ощущение эпохи. Отражение уклада жизни купеческой семьи, которая дала России и миру выдающихся «сыновей».Мария Платанюк, специальный корреспондент:- Сохранить атмосферу столетовского дома-музея, его аутентичность. Такой была главная реставрационная задача. И здесь, конечно же, пристальное внимание- деталям. В столетовском доме пришлось заменить и облицовку старинных печей. И здесь тоже-подлинная история. Это не современный кафель, а плитка образца второй половины 19-ого столетия.Уже история- и эти кадры. 28-ое мая 1976-ого. Торжественное открытие дома- музея Столетовых. На этих снимках- его создательница, легендарная Лия Романовна Горелик. Возрождение столетовского дома- лучшая дань и её памяти. Этот музей Горелик называла «главным делом жизни».Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Этот музей- пример настоящего музейного подвига. Его создатель Лия Романовна Горелик начинала буквально с нуля. Это были запросы в Государственный Центральный Архив, в Архив Министерства иностранных дел, множество библиотек, много работали в Болгарии, и то, что удалось собрать более 400 подлинных экспонатов- это просто невероятно.Николай Столетов - русский военачальник, руководитель болгарского ополчения в Освободительной войне от османского ига. Национальный герой Болгарии. Александр Столетов- русский учёный- физик с мировым именем, профессор Московского университета. Известный фундаментальными исследованиями, в том числе внешнего фотоэффекта и магнитных свойств железа. Экспозиция рассказывала о них и о жизни всей семьи. И стала, кстати, настоящим символом «культурной дипломатии». Подлинные документы, фотографии, вещи. Уникальные приборы 19-ого столетия, с ними работал сам Александр Столетов , сейчас на хранении в Суздале. Но они обязательно займут почётное место в экспозиции.Марина Домрачёва, хранитель фондов Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Эти приборы поступили из Московского Государственного Университета. Из той самой лаборатории, в которой работал учёный, профессор Александр Григорьевич Столетов.В доме-музее Столетовых по замыслу Лии Горелик были воссозданы исторические интерьеры большой малой гостиных. Мебели из них сейчас тоже дают вторую жизнь. Процесс-сложнейший. Благодаря Валентину Мельнику, реставратору по дереву, будет восстановлен и мягкий гарнитур из мемориального дома. Вначале- кресла.Валентин Мельник, реставратор по дереву Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Идёт заделка гвоздевых отверстий, заполнение утрат массива. В процессе работы над гарнитуром, при демонтаже,была обнаружена ткань- гобелен более раннего проихождения. Который, по всей видимости, является родной тканью этого гарнитура.По аналогии с этим гобеленом, музейщики закажут подобный на фабрике в Юрьеве-Польском. На всё время работы над экспозицией Дом-музей Столетовых будет закрыт для посетителей. Каким будет общее «наполнение»? По словам Светланы Мельниковой, идею Лии Горелик, конечно же, сохранят. Но в доме «поселятся» и мультимедийные технологии. Тёплые отношения связывают владимирских музейщиков и Курчатовский институт. Так что, возможно,появятся новые экспонаты. Тем более, 2021-ый в России официально стал Годом науки. Завершить полное возрождение столетовского дома намерены к концу декабря. Чтобы он как можно скорее распахнул свои двери для посетителей.Мария Платанюк, Андрей Синягин «Вести-Владимир» при содействии Владимиро-Суздальского музея-заповедника