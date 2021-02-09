Во Владимире завершилась реставрация Дома-музея Столетовых. Единственного в России. Когда мемориальный дом распахнёт двери для посетителей.
Во Владимире завершилась реставрация Дома-музея Столетовых. Единственного в России. Когда мемориальный дом распахнёт двери для посетителей.
Столетовский дом освободился от лесов. Позади больше года работ- на объекте культурного наследия федерального значения. Отреставрирован фасад, заменены крыша, обшивка стен. Причём, даже фриз доски - определённый. Деревянный одноэтажный дом – одно из первых зданий, построенных по регулярному плану Владимира 1781-ого года. Его возвёл прадед Николая и Александра Столетовых, братьев, которые стали известны всему миру.
Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:
- Дом Столетовых уже очень давно нуждался в серьёзных реставрационных работах, и то, что не в самое благоприятное время музей-заповедник смог осуществить не только проектные работы, но и сделать непосредственно реставрацию дома, мне кажется это очень важным и значимым.
Так знаменитый дом выглядел ещё в ноябре 2019-ого. Состояние музея было катастрофическим. Старинный флигель просел и деформировался, перепады пола- до полуметра. Дышали на ладан все коммуникации.
Мемориальный дом планомерно, шаг за шагом приводили в порядок. Светлана Мельникова рассказывает: ход работ проверяла регулярно. Автором проекта и подрядчиком стала «Владимирреставрация». Общая сумма контракта- чуть менее 8 миллионов рублей. И это собственные средства музея-заповедника. Дом буквально «засиял» ( блеск нового паркета не в счёт).
Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедник:
Самое важное для эксплуатации дома- его инженерное состояние. Были заменены перекрытия, оконные заполнения, новая система отопления, кровля, дымник.
Важно,что жив «дух» самого дома, отмечает Светлана Мельникова. Ощущение эпохи. Отражение уклада жизни купеческой семьи, которая дала России и миру выдающихся «сыновей».
Мария Платанюк, специальный корреспондент:
- Сохранить атмосферу столетовского дома-музея, его аутентичность. Такой была главная реставрационная задача. И здесь, конечно же, пристальное внимание- деталям. В столетовском доме пришлось заменить и облицовку старинных печей. И здесь тоже-подлинная история. Это не современный кафель, а плитка образца второй половины 19-ого столетия.
Уже история- и эти кадры. 28-ое мая 1976-ого. Торжественное открытие дома- музея Столетовых. На этих снимках- его создательница, легендарная Лия Романовна Горелик. Возрождение столетовского дома- лучшая дань и её памяти. Этот музей Горелик называла «главным делом жизни».
Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:
- Этот музей- пример настоящего музейного подвига. Его создатель Лия Романовна Горелик начинала буквально с нуля. Это были запросы в Государственный Центральный Архив, в Архив Министерства иностранных дел, множество библиотек, много работали в Болгарии, и то, что удалось собрать более 400 подлинных экспонатов- это просто невероятно.
Николай Столетов - русский военачальник, руководитель болгарского ополчения в Освободительной войне от османского ига. Национальный герой Болгарии. Александр Столетов- русский учёный- физик с мировым именем, профессор Московского университета. Известный фундаментальными исследованиями, в том числе внешнего фотоэффекта и магнитных свойств железа. Экспозиция рассказывала о них и о жизни всей семьи. И стала, кстати, настоящим символом «культурной дипломатии». Подлинные документы, фотографии, вещи. Уникальные приборы 19-ого столетия, с ними работал сам Александр Столетов , сейчас на хранении в Суздале. Но они обязательно займут почётное место в экспозиции.
Марина Домрачёва, хранитель фондов Владимиро-Суздальского музея-заповедника:
- Эти приборы поступили из Московского Государственного Университета. Из той самой лаборатории, в которой работал учёный, профессор Александр Григорьевич Столетов.
В доме-музее Столетовых по замыслу Лии Горелик были воссозданы исторические интерьеры большой малой гостиных. Мебели из них сейчас тоже дают вторую жизнь. Процесс-сложнейший. Благодаря Валентину Мельнику, реставратору по дереву, будет восстановлен и мягкий гарнитур из мемориального дома. Вначале- кресла.
Валентин Мельник, реставратор по дереву Владимиро-Суздальского музея-заповедника:
- Идёт заделка гвоздевых отверстий, заполнение утрат массива. В процессе работы над гарнитуром, при демонтаже,была обнаружена ткань- гобелен более раннего проихождения. Который, по всей видимости, является родной тканью этого гарнитура.
По аналогии с этим гобеленом, музейщики закажут подобный на фабрике в Юрьеве-Польском. На всё время работы над экспозицией Дом-музей Столетовых будет закрыт для посетителей. Каким будет общее «наполнение»? По словам Светланы Мельниковой, идею Лии Горелик, конечно же, сохранят. Но в доме «поселятся» и мультимедийные технологии. Тёплые отношения связывают владимирских музейщиков и Курчатовский институт. Так что, возможно,появятся новые экспонаты. Тем более, 2021-ый в России официально стал Годом науки. Завершить полное возрождение столетовского дома намерены к концу декабря. Чтобы он как можно скорее распахнул свои двери для посетителей.
Мария Платанюк, Андрей Синягин «Вести-Владимир» при содействии Владимиро-Суздальского музея-заповедника