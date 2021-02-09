“В новый год – без долгов”. Во Владимирском филиале Энергосбыт плюс подвели итоги новогодней акции, которая была запущена в начале декабря. Принять участие и стать претендентом на

“В новый год – без долгов”. Во Владимирском филиале Энергосбыт плюс подвели итоги новогодней акции, которая была запущена в начале декабря. Принять участие и стать претендентом на приз мог каждый клиент компании. Для этого необходимо было оплатить задолженность, если она имелась, а также счета по квитанциям до конца 2020 года. Поучаствовать в акции и побороться