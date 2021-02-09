По итогам 2020 года клиентский офис «Селивановский» признан лучшим среди подразделений Энергосбыт Волга.

По итогам 2020 года клиентский офис «Селивановский» признан лучшим среди подразделений Энергосбыт Волга. В традиционном ежегодном рейтинге принимали участия все офисы компании, работающие в муниципальных образованиях Владимирской области.«Хочу искренне поздравить и поблагодарить всех сотрудников офиса «Селивановский» за качественную и сплочённую работу. В такой непростой год коллектив показал себя настоящей командой, способной решать самые сложные задачи, справляться с трудностями и выполнять свои профессиональные обязанности на высоком уровне, невзирая на все ограничительные меры», – отметил генеральный директор ООО «ЭСВ» Александр Москвитин.Энергосбыт Волга каждый месяц подводит итоги рейтинга клиентских офисов компании. В течение года подразделения оценивались по семи основным критериям работы, в числе которых удовлетворённость клиентов, уровень оплаты и просроченной дебиторской задолженности. В 2020 году несколько клиентских офисов не по одному разу занимали лидирующие позиции в рейтинге, и призовые места распределились следующим образом:1 место – клиентский офис Селивановский;2 место - клиентский офис Судогодский;3 место - клиентский офис Гусь-Хрустальный.В целях предупреждения распространения и обеспечения мер защиты от коронавирусной инфекции компания просит клиентов посещать офисы только в случае крайней необходимости, если решение вопроса невозможно по другим каналам связи. Энергосбыт Волга предлагает воспользоваться возможностью предварительной записи на приём на сайте: https://service.esbvolga.ru/turnstart.php. Для визита в офис необходимо указать свои контактные данные и выбрать удобные время и дату. Энергосбыт Волга напоминает клиентам об обязательном использовании защитных средств при посещении компании.