Владимир Путин провел заседание Совета по науке и образованию. Во время совещания к президенту России обратилась молодая ученая из Новосибирска. Она пожаловалась на низкие зарплаты. Главе государства пришлось задать прямой вопрос министру финансов Антону Силуанову.

Владимир Путин провел заседание Совета по науке и образованию. Во время совещания к президенту России обратилась молодая ученая из Новосибирска. Она пожаловалась на низкие зарплаты. Главе государства пришлось задать прямой вопрос министру финансов Антону Силуанову.Ученая из Новосибирска рассказала Владимиру Путину, что зарабатывает 25 тысяч рублей в месяц, работая на полную ставку. Президент России поинтересовался, какой средний уровень заработной платы в области. Министр финансов ответил главе государства: "39 тысяч".Путин знает о том, что молодые ученые должны получать надбавку 210% от среднего уровня заработной платы по региону, поэтому посчитал: они должны зарабатывать порядка 80 тысяч рублей. "Где деньги, Зин?", – спросил Владимир Владимирович у Антона Силуанова.Президент поручил министру финансов, а также министру науки и высшего образования Валерию Фалькову заняться этим вопросом. Также российский лидер посоветовал молодой ученой обращаться в Администрацию президента, если у нее возникнут проблемы из-за откровенного разговора о низких зарплатах.Напомним, ранее "Дни.ру" . Владимир Путин поручил кабмину подготовить предложения об увеличении выплат до 1 февраля 2021 года. Пока эта тема находится на стадии обсуждения.