Учреждение, которое находится в структуре администрации Владимирской области, хочет закупить дорогой автомобиль. На площадке госзакупок появился аукцион на покупку легковушки стоимостью

Учреждение, которое находится в структуре администрации Владимирской области, хочет закупить дорогой автомобиль. На площадке госзакупок появился аукцион на покупку легковушки стоимостью почти в 2 миллиона рублей для нужд “Владоблгосэкспертизы”. Причём, судя, по приложенным к лоту документам, запросы в этом госучреждении весьма приличные. Планируется закупить автомобиль “Ниссан Кашкай” или его аналог в топовой комплектации. Госслужащим понадобились