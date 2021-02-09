Жители Владимирской области задавали самые острые вопросы и депутатам, и врачам.

В региональной приёмной партии "Единая Россия" завершилась неделя здравоохранения. Несколько дней работала горячая линия. Жители Владимирской области задавали самые острые вопросы и депутатам, и врачам.Игорь Игошин, депутат Государственной Думы:Помощь в приобретении льготных лекарств, и доступность медицинских услуг, и вакцинация от коронавирусной инфекции. Много было вопросов личного характера. И все эти ситуации, которые требуют оперативного вмешательства, я взял под свой контроль. Часть из них уже решены, часть - в процессе решения.Также приемпровела Елена Утемова - директор департамента здравоохранения. По ее словам, проблемы каждый месяц разны: осеньюбыло больше жалоб, связанных с коронавирусом, в начале зимы частыми быливопросы по вакцинации, а сейчас главная тема обращений -нехваткалекарств. Как говоритЕлена Утемова, к сожалению перебои вызваны несколькими проблемами: переходом людей с федеральных льгот на региональные, ростом ассортимента лекарственных препаратов иувеличениемстоимости лечения одного пациента. Так же задержки возникаютиз-за закупок.Елена Утемова- директор департамента здравоохранения Владимирской области))((Орган исполнительной власти должен очень быстро адаптироваться под эту ситуацию и проводить закупки. Все понимают что в гос секторе закупки лекарственных препаратов регламентируются 44-м федеральным законом об организации закупочной деятельности. И разово без проведения конкурсной процедуры, которая порой занимает 1-1.5 месяца,мы можем закупить лекарственные препараты стоимостью только до 600тысячрублей.