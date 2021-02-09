Кольчугинский отдел Управления Росреестра по Владимирской области проводит прямую телефонную линию на тему: «Как изменить вид разрешенного использования земельного участка» Управление ..

Кольчугинский отдел Управления Росреестра по Владимирской области проводит прямую телефонную линию на тему: «Как изменить вид разрешенного использования земельного участка»Управление Росреестра по Владимирской области информирует, что 16 февраля 2021 года в Кольчугинском отделе Управления будет проводиться прямая телефонная линия с населением Владимирской области на тему: «Как изменить вид разрешенного использования земельного участка».На вопросы граждан ответит начальник Кольчугинского отдела - Катышева Валентина Владимировна.Время проведения прямой линии с 10:00 до 12:00 часов. Свои вопросы Вы можете задать по телефону: (49245) 2-57-50.