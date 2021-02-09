Оперативный штаб опубликовал последние данные о распространении коронавируса в России. Новые случаи выявили в 84 регионах стран.

Оперативный штаб опубликовал последние данные о распространении коронавируса в России. Новые случаи выявили в 84 регионах стран.За прошедшие сутки количество россиян, заразившихся COVID-19, выросло на 15 019. Менее половины из них – 9,7% – не имеют ярко выраженных симптомов. Выздоровели 21 795 человек, скончались 530 пациентов.Больше всего новых случаев подтвердили в Москве. Прирост инфицированных в столице составил 1 584. Далее идет Санкт-Петербург с 1 078 больными. Тройку замыкает Подмосковье, где диагноз поставили 903 жителям.В первую десятку также попали Нижегородская (457 случаев), Воронежская (369 случаев), Ростовская (356 случаев), Самарская (300 случаев), Свердловская (289 случаев), Челябинская (269 случаев) области, Пермский край (269 случаев).Материал дополняется.