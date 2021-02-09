Оперативный штаб опубликовал последние данные о распространении коронавируса в России. Новые случаи выявили в 84 регионах стран.
Оперативный штаб опубликовал последние данные о распространении коронавируса в России. Новые случаи выявили в 84 регионах стран.
За прошедшие сутки количество россиян, заразившихся COVID-19, выросло на 15 019. Менее половины из них – 9,7% – не имеют ярко выраженных симптомов. Выздоровели 21 795 человек, скончались 530 пациентов.
Больше всего новых случаев подтвердили в Москве. Прирост инфицированных в столице составил 1 584. Далее идет Санкт-Петербург с 1 078 больными. Тройку замыкает Подмосковье, где диагноз поставили 903 жителям.
В первую десятку также попали Нижегородская (457 случаев), Воронежская (369 случаев), Ростовская (356 случаев), Самарская (300 случаев), Свердловская (289 случаев), Челябинская (269 случаев) области, Пермский край (269 случаев).
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