На территории Владимирской области за прошедшие сутки 9 февраля лабораторно подтверждено 145 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 9 февраля лабораторно подтверждено 145 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.36 сл. в г. Владимире, 18 сл. в Гусь-Хрустальном, 16 сл. в Муромском, 10 сл. в Суздальском, 8 сл. в Ковровском, 8 сл. в Александровском, 7 сл. в Киржачском, 6 сл. в Юрьев-Польском, 6 сл. в Кольчугинском, 5 сл. в Меленковском, 5 сл. в Собинском, 4 сл. в Вязниковском, 4 сл. в Судогодском, 3 сл. в Петушинском, 3 сл. в Гороховецком, 2 сл. в Камешковском, 2 сл. в Радужном, 2 сл. в Селивановском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 24 833 случая заболевания (5412 сл. в г. Владимире, 3120 сл. в Гусь-Хрустальном, 2699 сл. о. Муром, 1794 сл. в Ковровском, 1540 сл. в Александровском, 1503 сл. в Петушинском, 1195 сл. в Юрьев-Польском, 1168 сл. в Вязниковском, 946 сл. в Кольчугинском, 868 сл. в Суздальском, 838 сл. в Собинском, 681 сл. в Гороховецком, 636 сл. в Меленковском, 622 сл. в Киржачском, 574 сл. в Камешковском, 560 сл. в Селивановском, 341 сл. в Судогодском, 336 сл. в г. Радужном).