Всего с начала пандемии в регионе коронавирус диагностирован у 24 833 пациентов.

По информации Роспотребнадзора на 9 февраля, во Владимирской области подтверждено 145 новых случаев заражения коронавирусом.Во Владимире выявлено 36 заболевших Covid-19. Ещё 18 человек подхватили опасную болезнь в Гусь-Хрустальном, 16 - в Муромском, 10 - в Суздальском, по 8 - в Ковровском и Александровском, а также 7 - в Киржачском районах. По 6 инфицированных выявлено в Юрьев-Польском и Кольчугинском, по 5 - в Меленковском и Собинском, по 4 - в Вязниковском и Судогодском, по 3 - в Петушинском и Гороховецком, по 2 - в Камешковском и Селивановском районах, а также в г. Радужный.Всего с начала пандемии в регионе коронавирус диагностирован у 24 833 пациентов.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.