Во Владимире забеги по традиции пройдут в парке «Дружба».

Во Владимирской области 13 февраля состоится «Лыжня России 2021». Во многих районах запланированы массовые лыжные старты участников. Во Владимире забеги по традиции пройдут в парке «Дружба».Принять участие в мероприятии может любой желающий, кроме тех, кто отправлен на самоизоляцию из-за контакта с заболевшими коронавирусом.Для участия необходимо зарегистрироваться. Подать заявку можно до 12 февраля с 9:00 до 18:00 в лыжной школе олимпийского резерва №3, которая расположена на улице Верхняя Дуброва, 2 «А». При себе необходимо иметь паспорт и медицинское заключение.Первый забег намечен на 11:20. На дистанцию 5 километров выйдут юноши и девушки 2003-2010 годов рождения. Старт десятикилометровки для участников старше 18 лет дадут в 12:00.В Белом доме добавили, что в этом году зрителей на мероприятии не будет.Все подробности можно уточнить по телефону: 8 (4922) 54-32-96.