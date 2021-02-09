Во Владимире направлено в суд уголовное дело в отношении жителя Республики Башкортостан.

Во Владимире направлено в суд уголовное дело в отношении жителя Республики Башкортостан. Он обвиняется в мошенничество в крупном размере. Сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.Установлено, что мужчина от имени девушки создал аккаунт в «Вконтакте» ивступил в переписку с незнакомым ему гражданином.С мая по июнь 2020-го злоумышленник, используя различные предлоги выманивания денежных средств потерпевшего, в том числе для оплаты проезда к месту встречи, решения внезапно возникших личных бытовых вопросов и проблем, связанных с госпитализацией в медицинское учреждение, а также для оказания благотворительной помощи третьим лицам, под условием последующего возврата, завладел денежными средствами потерпевшего на общую сумму более 600 тыс. рублей, которые последний посредством платежной системы «VK pay» перевел на банковские счета обвиняемого.благодаря своевременному обращению потерпевшего в правоохранительные органы.Вину обвияемый признал, частично возместил ущерб на сумму 300 тыс. рублей, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.