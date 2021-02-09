Новым художественным руководителем Гоголь-центра взамен Кириллу Серебренникову, контракт с которым продлевать не стали, стал Алексей Агранович. Официально он вступит в должность 26 ..

Новым художественным руководителем "Гоголь-центра" взамен Кириллу Серебренникову, контракт с которым продлевать не стали, стал Алексей Агранович. Официально он вступит в должность 26 февраля, передает "". Ранее в творческих кругах его кандидатуру называли в качестве одной из самых вероятных и приемлемых для ценителей искусства.