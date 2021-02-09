Мужчина рассказал, что ему на телефон позвонила неизвестная женщина и сообщила, что с его банковского счета пытаются снять денежные средства...

«Оперативники ОУР УВД по СЗАО задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В полицию через службу «02» обратился 83-летний житель столицы. Мужчина сообщил, что ему на мобильный телефон поступил звонок от неизвестной, которая представилась сотрудником службы безопасности банка. Собеседница сообщила, что со счета заявителя пытаются снять денежные средства и для того, чтобы защитить свои накопления, ему необходимо их снять. Далее девушка вызвала для мужчины такси до ближайшего отделения банка, где он снял денежные средства в размере 1 миллиона 900 тысяч рублей. Спустя время к заявителю приехал неизвестный мужчина, имеющий при себе аксессуары с логотипом банка, и забрал денежные средства. Через день ситуация повторилась, и мужчина снова отдал неизвестному более одного миллиона рублей. После этого незнакомцы перестали выходить на связь, а сбережения так и не вернулись на счет заявителя. Общий ущерб составил около 3 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в Московской области был задержан подозреваемый. Им оказался 27-летний ранее неоднократно судимый мужчина. Похищенными денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.По данному факту следствием Отдела МВД России по району Покровское-Стрешнево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводится ряд мероприятий, направленных на установление соучастников и дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Сотрудники УВД по СЗАО обращаются ко всем гражданам, если вы пострадали от противоправных действий задержанного, незамедлительно сообщите об этом в дежурную часть УВД по СЗАО по телефону (499) 194-11-25 или в службу «102» (c мобильных телефонов – 112).Полицейские предупреждают: чтобы не стать жертвой мошенников, ни при каких обстоятельствах не передавайте посторонним лицам сведения о своих счетах, вкладах и банковских картах, а также не совершайте никаких действий со своими банковскими картами, счетами и вкладами, о которых просят незнакомые или малознакомые лица по телефону.Запомните! Сотрудники банка никогда не звонят своим клиентам и не рассылают смс-сообщения с программами. При возникновении любых вопросов либо сомнений необходимо проконсультироваться непосредственно в отделении банка либо по номеру, указанному на обороте вашей банковской карты.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56