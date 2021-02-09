Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал отказ Украины от вакцины Спутник V. По его мнению, объяснения президента Владимира Зеленского вызывают только смех.

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал отказ Украины от вакцины "Спутник V". По его мнению, объяснения президента Владимира Зеленского вызывают только смех.Сенатор заявил, что украинский лидер разбирается только в юморе. Рассуждения Владимира Зеленского о российском препарате от COVID-19 звучат неубедительно. Эффективность "Спутника V" уже подтвердили эксперты из разных стран мира.Кроме того, президент Украины "политически близорук". Пушков поинтересовался, что будет делать Зеленский, если вакцину официально одобрит Евросоюз. "Придется срочно признавать?", – написал сенатор в своем телеграм-канале.Украинский лидер на днях сообщил, что так и не получил подтверждений результативности российского препарата. подчеркнул, что не собирается экспериментировать на своих гражданах."Украинцы не кролики", – заявил политик.Отметим, что "Спутник V" стал первой в мире официально зарегистрированной вакциной. В настоящее время он входит в список лучших препаратов от COVID-19, составленный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).Владимир Зеленский пока договаривается с Западом о поставке вакцин от коронавирусной инфекции. Президент , что Украина не входит в список приоритетных стран, которые должны сейчас получить препарат.