Украина давно хочет вступить в Североатлантический альянс (НАТО). По мнению обозревателя, полковника в отставке Виктора Литовкина, страна этого не добьется. Военный эксперт объяснил почему.

Украина давно хочет вступить в Североатлантический альянс (НАТО). По мнению обозревателя, полковника в отставке Виктора Литовкина, страна этого не добьется. Военный эксперт объяснил почему.Недавно Владимир Зеленский подписал закон, который разрешает иностранным вооруженным подразделениям проводить учения на территории Украины. Виктор Литовкин считает, что это очередная попытка президента страны расположить к себе членов НАТО.Эксперт отметил, что о привлечении сил Североатлантического альянса к вооруженному конфликту в Донбассе, который продолжается уже восьмой год, не может быть и речи. Мол, иностранные военные – лишь консультанты для Незалежной.Литовкин убежден: Украина не сможет стать членомСевероатлантического альянса, потому что ее там никто не ждет. Более того, в стране продолжается гражданская война."Разговоры о НАТО – это попытка отвлечь население от развалаэкономики, промышленности и повышения тарифов", – цитирует эксперта "".Напомним, гражданская война в Донбассе началась в 2014-ом. Через год был подписан документ, именуемый Вторым минским соглашением. Его цель – урегулировать конфликт на востоке Украины. Несмотря на взятые на себя обязательства, власти страны не действуют по утвержденному плану.