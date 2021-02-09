Сгорела внутренняя отделка и имущество комнаты.

Около часа ночи в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Центральная в селе Суромна Суздальског района. На момент прибытия пожарных подразделений наблюдался сильный дым. Пожарные в составе двух звеньев газодымозащитной службы обнаружили очаг внутри дома, не дали огню распространиться и ликвидировали пожар на площади 8 кв. м. Сгорела внутренняя отделка и имущество комнаты. Сотрудниками МЧС на пожаре был спасен 1 человек. Погибших и пострадавших нет. На пожар привлекалось 8 единиц техники, 25 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.