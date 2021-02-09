В Петушках региональный оператор по обращению с ТКО "Хартия" рассказал, как правильно утилизировать мусор. Акцию призвана не только повысить экологическую грамотность населения, но и сохранить окружающую среду.
В Петушках региональный оператор по обращению с ТКО "Хартия" рассказал, как правильно утилизировать мусор. Акцию призвана не только повысить экологическую грамотность населения, но и сохранить окружающую среду.
Такие яркие контейнеры скоро появятся во всех дворах Петушков. Один для обычного мусора, другой для вторсырья, которое пойдет на переработку.
Александр Коротков, главный специалист отдела развития компании «Хартия»:
- Демонстрируем, собственно контейнеры. Двух поточная система. Зеленый для смешанных отходов, оранжевые для сбора перерабатываемых 4 основных фракций - это бумага, пластик, стеклом и металл. Информируем жителей, что у них есть такая инфраструктура.
От мусорного контейнера до завода. Из мусора в оранжевом контейнере, можно делать игрушки, тросы, стройматериалы и многое другое. Жительница Петушков Людмила АлександрОва уже несколько лет сортирует мусор, этому учит и дочку.
Людмила Александрова, жительница г.Петушки:
- Хотим свою природу спасти, защитить. Вообще нравится все это раздельное вот эта мелкая очень переживает, когда кто-то куда-то что-то выкидывать, тоже за экологию, все это нравится, если это реально заработает.
Регоператор "Хартия" сейчас проводит обучающие занятия -как правильно разделять отходы- для детей и взрослых.
- Бутылочку мы с тобой смяли, дальше что с ней получится, мы её отвезем на завод по переработке, её там мылить будут, этикетку отрежут, а дальше из этой бутылки смотри что получится.
А получатся из неё вот такие волокна. Их используют для наполнения детских игрушек. Мягко, а главное экологично. Регоператор так же предлагает сдавать крышки от бутылок. Для этого вот такие коробки - "добрые крышечки".
Анна Фролова, начальник отдела развития компании «Хартия»:
- Мы все собираем, аккумулируем и передаем в фонд по переработке крышечек.
Все собранные средства от крышечек передаются нуждающимся детям. Кому-то нужно купить инвалидные коляски, оказать помощь, то есть это очень полезная и масштабная акция в которой участвует "Хартия".
Вот так любой желающий, приложив минимум усилий может помочь детям. Уже к марту оранжевые мусорные контейнеры планируется поставить почти в каждом дворе. В компании "Хартия" уверены: раздельный сбор отходов должен быть доступным и удобным для всех.
Артём Яковенко, Александр Чунаев