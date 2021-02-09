В Петушках региональный оператор по обращению с ТКО "Хартия" рассказал, как правильно утилизировать мусор. Акцию призвана не только повысить экологическую грамотность населения, но и сохранить окружающую среду.

В Петушках региональный оператор по обращению с ТКО "Хартия" рассказал, как правильно утилизировать мусор. Акцию призвана не только повысить экологическую грамотность населения, но и сохранить окружающую среду.Такие яркие контейнеры скоро появятся во всех дворах Петушков. Один для обычного мусора, другой для вторсырья, которое пойдет на переработку.Александр Коротков, главный специалист отдела развития компании «Хартия»:- Демонстрируем, собственно контейнеры. Двух поточная система. Зеленый для смешанных отходов, оранжевые для сбора перерабатываемых 4 основных фракций - это бумага, пластик, стеклом и металл. Информируем жителей, что у них есть такая инфраструктура.От мусорного контейнера до завода. Из мусора в оранжевом контейнере, можно делать игрушки, тросы, стройматериалы и многое другое. Жительница Петушков Людмила АлександрОва уже несколько лет сортирует мусор, этому учит и дочку.Людмила Александрова, жительница г.Петушки:- Хотим свою природу спасти, защитить. Вообще нравится все это раздельное вот эта мелкая очень переживает, когда кто-то куда-то что-то выкидывать, тоже за экологию, все это нравится, если это реально заработает.Регоператор "Хартия" сейчас проводит обучающие занятия -как правильно разделять отходы- для детей и взрослых.- Бутылочку мы с тобой смяли, дальше что с ней получится, мы её отвезем на завод по переработке, её там мылить будут, этикетку отрежут, а дальше из этой бутылки смотри что получится.А получатся из неё вот такие волокна. Их используют для наполнения детских игрушек. Мягко, а главное экологично. Регоператор так же предлагает сдавать крышки от бутылок. Для этого вот такие коробки - "добрые крышечки".Анна Фролова, начальник отдела развития компании «Хартия»:- Мы все собираем, аккумулируем и передаем в фонд по переработке крышечек.Все собранные средства от крышечек передаются нуждающимся детям. Кому-то нужно купить инвалидные коляски, оказать помощь, то есть это очень полезная и масштабная акция в которой участвует "Хартия".Вот так любой желающий, приложив минимум усилий может помочь детям. Уже к марту оранжевые мусорные контейнеры планируется поставить почти в каждом дворе. В компании "Хартия" уверены: раздельный сбор отходов должен быть доступным и удобным для всех.Артём Яковенко, Александр Чунаев