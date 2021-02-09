За месяц в стране выдали 96 тысяч ипотечных кредитов на сумму 265 миллиардов рублей.

Россияне побили рекорд по числу ипотечных сделок в январе текущего года: за месяц был достигнут рекордный за всю историю рынка ипотечного кредитования в стране показатель в 265 миллиардов рублей. Об этом во вторник, 9 февраля, пишет издание Интерфакс, ссылаясь на исследования ДОМ.РФ и Frank RG.- За январь этого года в РФ было выдано 96 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 265 миллиардов рублей. Это больше, чем год назад, на 23 процента в количественном выражении и на 40 процентов в денежном выражении, - говорится в исследовании.Эксперты напомнили, что традиционно января является месяцев затишья на рынке, но в 2021 году январь показал результат, значительно превосходящий и выдачу прошлого января, и среднемесячные показатели ипотечного кредитования несколько лет назад. Специалисты считают, что главной причиной для этого стали рекордно низкие ставки по ипотеке.В настоящее время на рыночных условиях выдается примерно 70 процентов всей ипотеки, достаточно велика также доля ипотечных программ с государственным участием, в том числе программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5 процента. Эксперты подчёркивают, что необходимым условием продолжения роста ипотечного рынка является рост доходов населения.