За весь период наблюдения в регионе зарегистрирован 731 летальный исход.

По информации на 9 февраля, ещё семь жителей Владимирской области умерли от коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с опасной инфекцией. За весь период наблюдения в регионе зарегистрирован 731 летальный исход.Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований.Добавим, что 21 907 пациентов с Covid-19 оправились от болезни, за минувшие сутки врачи выписали из больниц 113 человек.