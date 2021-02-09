Водитель автомобиля «Мерседес», следуя по Флотской улице, совершил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу...

Следствием УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело в отношении водителя, совершившего наезд на пешеходов, в результате которого погибла девушка.Полицейскими установлено, что вечером 6 февраля водитель автомобиля «Мерседес», следуя по Флотской улице, совершил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП оба пешехода после столкновения с автомобилем попали под другую машину, движущуюся во встречном направлении.Впоследствии обе пострадавшие, 21-летняя и 22-летняя девушки, машиной скорой помощи были доставлены в медицинские учреждения столицы. От полученных травм одна из девушек скончалась в реанимационном отделении больницы.Учитывая то, что у водителя имелись явные признаки опьянения, он был доставлен в медицинское учреждение для прохождение медицинского освидетельствования.СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».Водителю автомобиля «Мерседес» предъявлено обвинение. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29