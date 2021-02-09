Фильм Собачье сердце впервые вышел на экраны в ноябре 1988 года. Основой сценария картины стало одноименное произведение Михаила Булгакова, написанное в 1925 году и многие годы распространяемое в самиздате.

Фильм "Собачье сердце" впервые вышел на экраны в ноябре 1988года. Основой сценария картины стало одноименное произведение МихаилаБулгакова, написанное в 1925 году и многие годы распространяемое в самиздате.Снимать "Собачье сердце" режиссер Владимир Бортко решилпосле случайной встречи сСергеем Микаэляном – коллегой по цеху и главой телевизионного отделения "Ленфильма". Приятель познакомил Бортко с произведением Булгакова,которое напечатали в журнале "Знамя". В тот же вечер Владимир Владимировичрешил – фильму быть.Играть профессора Преображенского доверили Евгению Евстигнееву.Роль в "Собачьем сердце" стала одной из лучших в его карьере. Как вспоминалсын актера, режиссер и продюсер Денис Евстигнеев, фильм в буквальномсмысле спас Евгения Александровича. В тот год Евстигнеева, который многие годыотдал МХАТу, отправили на пенсию. Артист тяжело переживал профессиональную невостребованность.Образ Филиппа Филипповича вернул артиста к жизни.На роль Шарикова пробовались сразу восемь артистов.Идеального кандидата нашли в Алма-Атинском Русском театре драмы – актер ВладимирТолоконников невероятно органично вписывался в образ. Во время кастинга артист таклихо выпил водки, что Бортко в тот же миг утвердил его кандидатуру.Пса, который исполнил роль Шарика, нашли через клубсобаководов. Выбор был большой – киношники отобрали 20 возможных претендентов.В итоге остановились на собаке по имени Карай – пес больше других походил надворнягу. Каждый день Карай перевоплощался в Шарика в гримерной. Четырехлапомуартисту, который выглядел слишком уж ухоженным, с помощью желатина придаваливид бродяжки. "Собачье сердце" для пса стало актерским дебютом, позднее Карайеще не раз снимался в кино.После премьеры на фильм и его создателей обрушились критики. Режиссеруобещали оторвать руки, ноги и сбросить с моста. Интересно, что спустя всего двагодаза "Собачье сердце" Бортко и Евстигнеев получили Госпремию.Интересные факты о фильме "Собачье сердце"Роль профессора Преображенского могли получить: ЛеонидБроневой, Кирилл Лавров, Юрий Яковлев и другие.На роль Шарикова рассматривали: Николая Караченцова, Алексея Жаркова, Валерия Носика.Режиссер Владимир Бортко появляется в одной из сцен. Кинематографистсыграл прохожего, который опровергает слухи о пришельцах.В "Собачьем сердце" появляются герои из других произведений Михаила Булгакова: "Роковые яйца", "Мадмазель Жанна", "Спиритический сеанс" и"Золотые корреспонденции Ферапонта Ферапонтовича Капорцева".