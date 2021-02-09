Во Владимирской области направлено в суд дело в отношении сотрудника отдела опеки и попечительства городской администрации.

Во Владимирской области направлено в суд дело в отношении главного специалиста отдела опеки и попечительства управления образования администрации города Владимира. Он обвиняется в мошенничество с использованием служебного положения.В ходе расследования установлено, что чиновник использовал различные способы введения потерпевших в заблуждение, действуя от имени несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, обналичивал принадлежащие им денежные средства в одном из банков, часть их передавал потерпевшим, а часть под предлогом временного хранения оставлял себе.Впоследствии оставленные им на хранение деньги несовершеннолетним не возвратил и распорядился ими по своему усмотрению. Таким образом, злоумышленник похитил деньги у 7 несовершеннолетних на общую сумму более 400 тыс. рублей.Дополним, что факты преступной деятельности в отношении 2 несовершеннолетних выявлены прокуратурой города в ходе надзорной проверки, по ее материалам возбуждены соответствующие уголовные дела.