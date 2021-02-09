На скамье подсудимых окажется сотрудник отдела опеки и попечительства управления образования администрации города Владимира. Он обвиняется в мошенничестве с использованием служебного

На скамье подсудимых окажется сотрудник отдела опеки и попечительства управления образования администрации города Владимира. Он обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения (ч.3 ст. 159 УК РФ). Как сообщает прокуратура области, злоумышленник вводил в заблуждение несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, обналичивал принадлежащие им денежные средства в одном из банков, часть денег передавал детям, а часть