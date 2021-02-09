При обследовании места жительства подозреваемого обнаружены электронные весы, упаковочный материал, магниты, аппарат-запайщик пакетов, а также 102 свертка с порошкообразным веществом...

«Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке бойцов ОСН «Гром» задержали подозреваемого в покушении на сбыт амфетамина в крупном размере», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Полицейские получили информацию о 32-летнем ранее неоднократно судимом жителе города, который может быть причастен к распространению запрещенных средств и веществ на территории столицы.В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан в подъезде одного из домов на Новомарьинской улице. Далее, при проведении обследования по месту жительства подозреваемого, обнаружены электронные весы, упаковочный материал, магниты, аппарат-запайщик пакетов, а также 102 свертка с порошкообразным веществом, готовые для распространения, и неизвестные вещества в контейнерах. Исследованием установлено, что изъятое является: наркотическим средством – гашишем, массой более 2 граммов, и психотропным веществом – амфетамином, массой около 200 граммов.Следствием ОМВД России по району Марьино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УНК ГУ МВД России по г. Москве