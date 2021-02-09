В Кабуле расстреляли автомобиль, внутри которого находились работники Министерства восстановления и развития сельского хозяйства Афганистана, передает . Сообщается о четырех жертвах ..

В Кабуле расстреляли автомобиль, внутри которого находились работники Министерства восстановления и развития сельского хозяйства Афганистана, передает . Сообщается о четырех жертвах нападения. Пока ответственность за произошедшее не взяла на себя ни одна из действующих в стране группировок.