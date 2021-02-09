Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти пять пациентов - четырех женщин 69, 81, 82 и 86 лет, а также мужчину 66 лет, страдавших хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 56 новых случаев заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 10 пациентов.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти пять пациентов - четырех женщин 69, 81, 82 и 86 лет, а также мужчину 66 лет, страдавших хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.Согласно статистике, за минувшие сутки коронавирус диагностирован у 20 костромичей. Ещё 10 новых случаев заболевания выявлено в Шарьинском районе. Шесть инфицированных ковидом прибавилось в Нерехте, по четыре - Буе и Нейском районе, два - в Вохомском районе. По одному пациенту диагностировано в Сусанино, Мантурово, Красном-на-Волге, Павино, Волгореченске, Поназыревском, Галичском, Кадыйском, Костромском и Островском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболели 17503 жителя. Врачам удалось поставить на ноги 14776 человек. В стационарах лежит 469 пациентов, из них 288 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2121 заболевший.