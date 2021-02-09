Кукольные домики точь-в-точь повторяют русские, украинские, голландские и английские интерьеры 18 века.

В Ковровском историко-мемориальном музее открылась выставка «Кукольная миниатюра Елены Авдеевой». Экспозиция состоит из миниатюрных домиков-румбоксов (в переводе с английского «комната в коробке»). В своих работах художница воссоздает уникальные кукольные домики, которые точь-в-точь повторяют русские, украинские, голландские и английские интерьеры 18 века.Работы Елены Авдеевой украшают сегодня частные коллекции почти на всех континентах мира.Выставка работает до 21 марта 2021 года по адресу: ул. Абельмана, 20.