Заместитель главы офиса президента Украины Роман Машовец заявил об обострении ситуации в Донбассе. В случившемся он обвинил Россию.

Заместитель главы офиса президента Украины Роман Машовец заявил об обострении ситуации в Донбассе. В случившемся он обвинил Россию.По словам замглавы офиса, в последние недели на юго-востоке Украины выросло число нарушений Россией обязательств по прекращению огня. Машовец отметил, что хотя конфликт пока не достиг уровня эскалации, ситуация на некоторых участках фронта вызывает опасения.В разговоре с изданием "Укринформ" представитель Зеленского назвал Россию "государством-агрессором" и обвинил ее в попытках давить на Украину в переговорном процессе по регулированию вооруженного конфликта (в частности, в Трехсторонней контактной группе).Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на днях сообщил о возобновлении боевых действий в Донбассе. Он рассказал, что на юго-востоке страны начали действовать минометы и снайперские пары. "Мирного процесса уже нет. Война идет", – подчеркнул глава ведомства в эфире телеканала "1+1".Отметим, что отношения Москвы и Киева резко ухудшились в 2014 году. Украина не раз обвиняла Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В Москве . Россия заинтересована в том, чтобы политический и экономический кризис на Украине был завершен.