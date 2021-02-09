В Общественной палате состоялась презентация программы обучения общественных наблюдателей на выборах. Спикерами и тренерами выступят эксперты Ассоциации Независимый общественный мониторинг (НОМ).

В Общественной палате состоялась презентация программы обучения общественных наблюдателей на выборах. Спикерами и тренерами выступят эксперты Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ).В ходе обучения будет проведено 56 межрегиональных семинаров, сообщила член Общественной палаты, исполнительный директор НОМ Алена Булгакова. Спикерами и тренерами стану эксперты Ассоциации, представители партнерских организаций и профильные специалисты. Кроме того, впервые к подготовке наблюдателей подключат тренеров по конфликтологии и коммуникации, сообщила она.Из вводного блока участники узнают о целях и задачах общественного наблюдения, законодательном регулировании выборов в Госдуму. Много времени будет посвящено полномочиям наблюдателей и их правовому статусу. Также участники узнают о видах нарушений в ходе голосования и информационном сопровождении деятельности наблюдателя.К коммуникационным навыкам наблюдателей подойдут особенно серьезно. Обучающиеся пройдут тренинг по эффективной коммуникации и практикум по эмоциональном интеллекту. Также для участников запланированы другие мероприятия, в том числе ролевая игра "Модельный избирательный участок".Булгакова призвала политические партии и общественные организации принять участие в проекте. "Мы готовы обучить всех желающих, кто разделяет цели и задачи независимого общественного наблюдения", – сказала член ОП РФ.