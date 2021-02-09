В подмосковном Подольске сотрудники полиции задержали женщину, представлявшуюся гадалкой. Женщина связалась с владелицей ювелирного салона, рассказав, что поможет снять сглаз с ..

В подмосковном Подольске сотрудники полиции задержали женщину, представлявшуюся гадалкой. Женщина связалась с владелицей ювелирного салона, рассказав, что поможет снять сглаз с драгоценностей, передает "". Она забрала ювелирные изделия, пообещав вернуть их после проведения необходимых процедур.Затем гадалка заявила, что отрицательная энергия содержится и на ценностях в квартире владелицы магазина, поэтому забрала и их. С упорством, достойным иного применения, чародейка попыталась найти еще проблем, которые она могла бы победить своим колдовством.Гадалка заявила, что на сына ее клиентки наложен сглаз. Чтобы избавиться от него, подчеркнула она, потребуется миллион рублей. Хозяйка ювелирного салона заподозрила неладное и обратилась в полицию.После задержания гадалка призналась, что все полученные драгоценности сдала в ломбард. За них она выручила больше 300 тысяч рублей.