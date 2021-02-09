Во Владимире в 26-й школе в одном из классов до сих пор действует карантин по коронавирусу. Его ввели ещё с прошлой недели. А всего в городских учреждениях образования подтверждено 7 случаев
<a href="https://33live.ru/novosti/09-02-2021-v-shkolax-vladimira-podtverzhdeno-7-sluchaev-koronavirusa-a-v-odnom-klasse-po-kovidu-vvedyon-karantin.html" target="_blank">В школах Владимира подтверждено 7 случаев коронавируса, а в одном классе по ковиду введён карантин</a> - Во Владимире в 26-й школе в одном из классов до сих пор действует карантин по коронавирусу. Его ввели ещё с прошлой недели. А всего в городских учреждениях образования подтверждено 7 случаев
[url=https://33live.ru/novosti/09-02-2021-v-shkolax-vladimira-podtverzhdeno-7-sluchaev-koronavirusa-a-v-odnom-klasse-po-kovidu-vvedyon-karantin.html]В школах Владимира подтверждено 7 случаев коронавируса, а в одном классе по ковиду введён карантин[/url] - Во Владимире в 26-й школе в одном из классов до сих пор действует карантин по коронавирусу. Его ввели ещё с прошлой недели. А всего в городских учреждениях образования подтверждено 7 случаев