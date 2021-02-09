Во Владимире в 26-й школе в одном из классов до сих пор действует карантин по коронавирусу. Его ввели ещё с прошлой недели. А всего в городских учреждениях образования подтверждено 7 случаев

Во Владимире в 26-й школе в одном из классов до сих пор действует карантин по коронавирусу. Его ввели ещё с прошлой недели. А всего в городских учреждениях образования подтверждено 7 случаев заболевания ковидом среди школьников. Ещё в одном классе другой школы введён карантин по ОРВИ. В шести группах детских садов временно приостановлен приём новых воспитанников.