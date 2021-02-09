В Туве по подозрению в попытке организовать убийство восьмилетней девочки задержали местную жительницу. Женщина хотела завладеть двумя квартирами своего почившего супруга, передает . Те по ..

В Туве по подозрению в попытке организовать убийство восьмилетней девочки задержали местную жительницу. Женщина хотела завладеть двумя квартирами своего почившего супруга, передает . Те по наследству перешли его восьмилетней дочери от предыдущего брака. "Решить проблему" вдова решила при помощи заказного убийства. Исполнителю она предложила 180 тысяч рублей. Тот оказался полицейским под прикрытием. Женщину задержали.