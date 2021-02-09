Согласно результатам исследования изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – каннабис (марихуана) и психотропное вещество – амфетамин...

Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Гольяново совместно с участковым уполномоченным полиции задержан подозреваемый в покушении на сбыт наркотических средств и психотропных веществ.В отдел полиции поступило сообщение о конфликте в одной из квартир дома на Камчатской улице. По указанному адресу незамедлительно выехали сотрудники полиции. В ходе осмотра квартиры полицейские обнаружили и изъяли полимерные пакеты с веществом неизвестного происхождения, а также электронные весы. Подозреваемый – 41-летний житель столицы задержан.Согласно результатам исследования изъятые материалы содержат в своем составе наркотическое средство – каннабис (марихуана), массой более 172 граммов и психотропное вещество – амфетамин, массой более 42 граммов. Установлено, что подозреваемый ранее приобрел запрещенные вещества с целью дальнейшего сбыта на территории Москвы.Следственным отделом ОМВД России по району Гольяново возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73