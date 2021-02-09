В Юрьев-Польском на скамье подсудимых предстанет житель Московской области. Его обвиняют сразу в 4 преступлениях – сбыте поддельных купюр, незаконной переделке огнестрельного оружия,

В Юрьев-Польском на скамье подсудимых предстанет житель Московской области. Его обвиняют сразу в 4 преступлениях – сбыте поддельных купюр, незаконной переделке огнестрельного оружия, хранении и перевозке огнестрела. Кроме того, он имеет судимость за езду в нетрезвом виде. Теперь за такое же нарушение на него возбудили ещё одного уголовное дело. Как сообщают в прокуратуре области, мужчина