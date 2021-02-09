Забор затруднял проезд для машин скорой и других экстренных служб.

Администрация Владимира установила , чтобы жители Ново-Гончарной улицы могли свободно проходить или проезжать через ворота стадиона «Торпедо».Напомним, между жителями Ново-Гончарной улицы и стадионом . Он затрудняет проезд для машин скорой и других экстренных служб. Администрация Владимира решить вопрос не могла, так как стадион и прилегающая территория - в собственности области.