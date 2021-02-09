Это свидетельствует о неэффективном использовании бюджетных средств», - говорится в отчете Счетной палаты.

Счетная палата назвала регионы РФ с самой загрязненной питьевой водой. Среди них и Владимирская область. Возглавляет список Свердловская область.«После завершения мероприятий по ЭРВО (экологической реабилитации водных объектов) класс качества воды по ряду объектов не улучшился, а по ряду – ухудшился (например, Брянская, Владимирская, Тамбовская, Томская области, Республика Удмуртия). Это свидетельствует о неэффективном использовании бюджетных средств», - говорится в .В Счетной палате также пришли к выводу, что до 40% населения России регулярно пользуются некачественной водой.Напомним, после сдачи нового водозабора в декабре прошлого года, ценой более 10 миллионов рублей.