Владимирским семьям стоит поскорее подать заявление на детские выплаты. Сделать это нужно до 31 марта 2021 года включительно. Речь идёт о семьях, в которых ребёнок родился после 1 июля 2020 года,

Владимирским семьям стоит поскорее подать заявление на детские выплаты. Сделать это нужно до 31 марта 2021 года включительно. Речь идёт о семьях, в которых ребёнок родился после 1 июля 2020 года, либо ранее родители не обращались ни за одной из возможных выплат. Для остальных единовременная выплата в 5 тысяч рублей была начислена автоматически в декабре.