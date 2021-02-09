Торги должны состояться 11 февраля.

Государственное автономное учреждение Владимирской области «Владоблгосэкспертиза» намеревается приобрести автомобиль стоимостью почти 2 млн рублей.В комплектацию иномарки, согласно конкурсной документации, заложены панорамная крыша, система кругового обзора с цветным дисплеем, электропривод регулировки сиденья водителя в шести направлениях, двухзонный климат-контроль, светодиодные фары.Срок подачи заявок уже истёк. Торги должны состояться 11 февраля. Известно, что на участие в аукционе заявились две компании.Срок подписания договора с победителем с 24 февраля до 5 марта.