Городской автобусный маршрут 9С с 12 февраля будет обслуживать АО “Владимирпассажиртранс”. Такое решение приняла комиссия по организации перевозки пассажиров на территории Владимира.

Городской автобусный маршрут 9С с 12 февраля будет обслуживать АО “Владимирпассажиртранс”. Такое решение приняла комиссия по организации перевозки пассажиров на территории Владимира. По утверждённому расписанию 9С начинает движение в 6 часов утра от остановки “Полянка”, а завершит в 22 часа 55 минут на остановке “Юго-Западная”. Вот полный маршрут автобусов 9С: В прямом направлении:ул. Новгородская –