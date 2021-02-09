Во Владимире на скамье подсудимых предстанет 22-летний житель Республики Башкортостан. Его обвиняют в мошенничестве в крупном размере. Как сообщает прокуратура области, молодой человек

Во Владимире на скамье подсудимых предстанет 22-летний житель Республики Башкортостан. Его обвиняют в мошенничестве в крупном размере. Как сообщает прокуратура области, молодой человек создал аккаунт в соцсетях под женским именем и фотографией. Затем он начал переписку с незнакомцем из Владимира. Обрабатывал злоумышленник доверчивого мужчину два месяца. Под разными предлогами мошенник вытягивал с потерпевшего деньги, в