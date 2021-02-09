По версии правоохранителей, подозреваемый похитил деньги у семи ребят на сумму более 400 тысяч рублей.

Во Владимире главного специалиста отдела опеки и попечительства управления образования администрации Владимира обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения.На этапе следствия выяснилось, что чиновник, действуя от имени несовершеннолетних сирот, обналичивал в банке принадлежащие детям деньги, часть из которых оставлял себе на «временное хранение».На самом деле средствами он распоряжался по своему усмотрению.По версии правоохранителей, подозреваемый похитил деньги у семи ребят на сумму более 400 тысяч рублей.Дело передано в суд для рассмотрения.