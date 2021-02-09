В мэрии отмечают, что главная задача сейчас заместить выбывающего перевозчика.

Сначала в , а потом и во многих региональных СМИ прошла информация о запуске новых автобусных маршрутов - №19 С и №31.Однако в горадминистрации опровергли сведения о появлении во Владимире с 1 марта вышеуказанных рейсов.«В администрации города прорабатывается вопрос расширения сети пассажирских перевозок, но с 1 марта никаких новых маршрутов вводиться не будет», - уточнил редакции «АиФ Владимир» заместитель начальника управления по связям с общественностью и СМИ Игорь Ефремов.Напомним, что из-за систематического нарушения графиков движения городского транспорта до конца февраля компания «АДМ» права на перевозку пассажиров по пяти маршрутам.В мэрии отмечают, что главная задача сейчас заместить выбывающего перевозчика.