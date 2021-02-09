Сохраняют искусство эмали. Во Владимире открылись сразу 2 выставки известных художников: Ивана Бондаренко и Николая Вдовкина. Их произведения хранятся в музейных и частных коллекциях

Сохраняют искусство эмали. Во Владимире открылись сразу 2 выставки известных художников: Ивана Бондаренко и Николая Вдовкина. Их произведения хранятся в музейных и частных коллекциях России и мира. Каждая работа со своим смыслом и характером. Художники знакомы и дружны. Иван Бондаренко занимается творчеством более 30 лет. Создаёт живописные работы, скульптуры и эмали. Мастер рассказывает, что его