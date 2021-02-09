Сотрудники новой лаборатории будут синтезировать одномерные структуры.

На базе Владимирского государственного университета с 1 сентября откроется первая в стране международная лаборатория физики одномерных материалов. Как сообщил ТАСС начальник управления научно-исследовательской деятельности и развития информационных технологий ВлГУ Алексей Кучерик, исследования будут проводиться совместно с коллегами из Китая.Сфера применения одномерных кристаллов весьма широка. На их основе можно создавать миниатюрные электросхемы с проводами толщиной в один атом. Это позволит уменьшить размеры ряда устройств, применять их в имплантационной медицине, диагностике сверхмалых концентраций веществ, а также в оптике и фотонике.«В январе 2021 года владимирские ученые получили патент на способ стабилизации одномерных структур. Он позволяет удерживать тонкую материю в цепочке и не даёт переходить ей в объёмный материал, свойства которого отличаются от одномерного», - рассказала научный руководитель лаборатории Стелла Кутровская.Сотрудники новой лаборатории будут синтезировать одномерные структуры. А в китайском университете с использованием высокоточного оборудования запланировано изучение особенностей одномерных цепочек.